Yozgat'ta adayların bulunduğu 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların bulunduğu 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



KPSS'ye girecek adayların sabah erken saatlerde yola çıkması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. E-88 Karayolu'ndaki Atatürk Yolu Kavşağı'nda 4 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Yaralanan sürücülerden Kadir Özer, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.









Sınava girecek adaylar ise polis aracıyla sınav merkezlerine götürüldü.



Öte yandan, sınav merkezlerinde de adaylar yapılan aramalardan sonra içeri alınırken, ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında saat 09.45'te kapılar kapatıldı. 1 dakika dahi geç kalan adaylar sınava alınmadı.



Kayseri



Kayseri'de KPSS'ye girmek isteyen adaylar, trafik yoğunluğuna neden oldu.



Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis tarafından aranarak içeri alındı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı nedeniyle fakülte binaları önünde sınava yetişme telaşı yaşandı.



Sınav merkezi kapılarındaki güvenlik görevlileri, saat 09.45'e yaklaşırken adayları ''son birkaç dakika" diye uyardı.



Kural kapsamında saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.







Sınava geç kalan Esra Ertük, salona alınmayınca uzun süre kapı önünde gözyaşı döktü.



Ertürk'ü teskin etmeye çalışan çevredekiler, görevlilere genç kızın sınava alınması için ricada bulundu ancak sonuç değişmedi.



Dışarıda bekleyen aday yakınlarından Osman Ersoy, gazetecilere, kızını sabah erken saatlerde sınav merkezine getirdiğini ancak yerleşke içinde sınava girecekleri fakülteyi aramak için zaman kaybettiklerini söyledi.



Fakülte binalarında isim yazmadığını anlatan Ersoy, "Bütün binaları geziyoruz, soruyoruz neredeyse kapılar kapanacak, çocuğumuz içeri alınmayacak. Her gelen fakülte arıyor. Bu yüzden sınava geç kalanlar var. Üniversitenin bölümleri, fakülteleri binalara yazılmamış ya da görülecek bir yerde yazmıyor." diye konuştu.



Sınavın olduğu bahçede çocuğunu bekleyen Osman Gökbulut da Erciyes Üniversitesi bünyesine geçen eski Melikşah Üniversitesinin sınav kağıtlarında yeterince belirtilmediğini, bu nedenle çoğu kişinin Erciyes Üniversitesi ana yerleşkesine gittiğini ve vakit kaybedildiğini belirtti.



Sivas



Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sınava girmek için gelen adaylar, polis kontrolünden geçerek salonlara alındı. Bir çok aday arama noktalarında araba anahtarı, çanta, cüzdan, saat gibi eşyasını bırakmak zorunda kaldı.



Giriş kapılarındaki güvenlik görevlileri, sınav saati yaklaşırken dışarıdakilere "giriş için son dakikalar" uyarısında bulundu.



Kapılar kapandıktan sonra sınava gireceği fakülteye gelen bir kadın aday ise içeri alınmadı. Polis memuruna kendisini içeri alması için ricada bulunan aday, "2 dakikalığına bir şey olmaz, yazık. Neyse sizin de yapabileceğiniz bir şey yok." diyerek gitti.



Çocukları ya da yakınları sınava giren ailelerin okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuduğu ve örgü ördüğü görüldü.