Erzincan'da, önceki gün kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden başarılı ortaokul öğrencisi Hatice Kübra Derin'in sınıf arkadaşları, karnesini, çiçeklerle donattıkları sırasına bıraktı.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu 6-B sınıfı öğrencisi olan Murat ile Serap Özdem Derin çiftinin tek çocuğu Hatice Kübra Derin, önceki gün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oyun oynarken aniden fenalaştı.

Ailesinin çağırdığı ambulansla götürüldüğü Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığı geçirdiği anlaşılan Hatice Kübra Derin, doktorların 55 dakikalık kalp masajı ve müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirtilen küçük Derin, dün Cami Kebir'de, sınıf arkadaşları, yakınları ile vatandaşların katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından Terzibaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Hayatını kaybetmemesi halinde bugün karne alacak olan ve oldukça başarılı bir öğrenci olduğu belirtilen Derin'in sınıf arkadaşları ise kendisini unutmadı.

Hatice Kübra Derin'in ölümü sebebiyle buruk bir karne töreni düzenleyen 6-B sınıfı öğrencileri, Derin'in karnesini çiçeklerle donattıkları sırasına bıraktı.



"Seni seviyoruz, unutmayacağız"

Arkadaşlarının sınıfındaki tahtaya da "Seni seviyoruz, unutmayacağız" yazdığı Derin'in karnesini ise okula gelen bir yakını aldı.

Derin'in sınıf arkadaşlarından Elanur Zilek, Derin'in ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Çok iyi bir insandı. Her zaman eşyalarını her şeyini herkesle paylaşırdı. Hiç kimseyle kavgası olmazdı. Kavga etse de 5-6 dakika sonra hemen 'gel barışalım mı?' derdi. Çok da çalışkan bir öğrenciydi." dedi.

Öğrenci Lokman Beraat Aldaş da Derin'in çok yardımsever biri olduğunu ifade ederek, "Hatice Kübra, çok güzel huyluydu, yardımseverdi. Bir şey aldığında bizimle paylaşırdı. Sınıfça onu çok seviyorduk. O da bizi seviyordu. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.



"Eğitim sezonunu buruk kapatıyoruz"

Okulun Müdürü Mehmet Atabay da Derin'in ölümüne ilişkin "Dün kızımızı defnettik. Allah rahmet etsin. Allah ailesine sabırlar versin. Öğretmenlerinin, arkadaşlarının ve bizlerin başı sağ olsun. Üzüntülüyüz. Bu sene sonu, çok çalışkan bir kızımızı kaybettik, eğitim sezonunu buruk kapatıyoruz." ifadesini kullandı.

Derin'in matematik öğretmeni Emine Atabay da "Çok zeki bir çocuktu, arkadaş canlısıydı. Derslerinde başarılıydı, çalışmayı, matematiği çok seviyordu. Hepimiz çok üzüldük. Mutlu bir çocuktu. Hayata dair hayalleri vardı." değerlendirmesinde bulundu