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Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Küçükçekmece'de bir servis aracı, seyir halindeki metrobüse çarptı. 10 kişinin yaralandığı kaza sonrası yol geçici olarak çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kontrolünü kaybeden özel bir servis aracı İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüse çarptı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Topkapı yönüne giden özel bir şirkete ait servis aracı, Küçükçekmece metrobüs durağında kontrolden çıkarak metrobüs yoluna girdi. Servis aracı hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi.



Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale metrobüs içinde yapıldı. Polis ise yolu trafiği kapattı.

İlk müdahale sonrası yaralanan 10  kişi tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. 




Kazayı hafif yaralı olarak atlatan servis şoförü "Metrobüs yoluna doğru kaydım o sırada metrobüs geliyordu metrobüse vurdum" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası yol çift yönlü olarak geçici olarak trafiğe kapatıldı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #istanbul trafik kazası #istanbul kaza #Metrobüs #metrobüs trafik kazası
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