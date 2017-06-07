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Kum haznesine düşen işçi hayatını kaybetti

Gebze ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kum haznesine düşen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Beynova Sokak'taki bir beton fabrikasında çalışan Ramazan Karakaya (42), dengesini kaybederek 6 metre derinliğindeki kum haznesine düştü.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kum haznesinden çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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