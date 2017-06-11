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Kumar baskınına gizli geçitli önlem

Eskişehir'de 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 232 kişiye 227'şer lira ceza kesildi

Kumar baskınına gizli geçitli önlem

Eskişehir'de faaliyet gösteren 4 farklı dernek binasına düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 232 kişiye 227'şer lira ceza kesildi.

Hoşnudiye, Emek ve İstiklal mahallelerinde bulunan 4 dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarı alan Asayiş Şube ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 232 kişiye 227'şer lira ceza kesildi. Ayrıca ''Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Derneklerden birinde kumar malzemelerinin kaçırılması amacıyla bitişikteki binada bulunan bir daireye gizli geçit açıldığı belirlendi. Kumar oynanan başka bir derneğin duvarındaki ''Her gün iftar yemeğimiz ve ikramlarımız vardır" yazısı dikkati çekti.

Operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerine ekiplerce el konuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kumar operasyonu #Eskişehir
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