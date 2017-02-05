Küpkıran Kayak Merkezi'nde yoğunluk

Ağrı'da, yarıyıl tatilinin son gününde aileler çocuklarıyla Küpkıran Kayak Merkezi'ne akın etti

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Kayak Merkezi, Ağrı ve ilçelerinin yanı sıra Iğdır başta olmak üzere çevre illerden kayak meraklılarının ilgisini çekiyor.

Yarıyıl tatilinin son günü dolayısıyla ailelerin akınına uğrayan kayak merkezi, sezonun en yoğun gününü yaşıyor.

Öğrenciler ve anne babaları, tatilin son gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) Tesisler Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle kayak merkezindeki kar yapısının daha güzel olduğunu söyledi.

Küpkıran'da sömestr tatilinin son günü dolayısıyla yoğunluk yaşandığını belirten Budak, "Küpkıran, Ağrı'ya 1 kilometre uzaklıkta olduğundan halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar aileleri ile geliyor." dedi.

Kayak merkeziyle ilgili çeşitli projeler yaptıklarını anlatan Budak, "Sezon başlangıcından bu yana okullar ve kurumlardan talepler olduğunda tesisimizi onlara ücretsiz olarak açıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalanları ağırlıyoruz. Valiliğimizin yanı sıra Tutak Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın belediye olarak güzel projeleri oldu. Çocuklara kayak takımı aldılar. Amacımız halkı spora çekip fazla kilolardan, hastalıktan korumak." diye konuştu.

Küpkıran Kayak Merkezi İşletmecisi Ali Yılmaz da kentin 4-5 ay kar altında kalmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.

Kayak merkezinde yarıyıl tatilinin çok iyi geçtiğini belirten Yılmaz, "Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimiz oldu. Spor barıştır. Sporun olduğu yerde savaş olmaz. Çocuklarımızı aileleri ile burada görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

