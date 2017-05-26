Bağcılar'da, polis memuru A.A'nın, iki kişiyle tartışırken silahını ateşlemesi sonucu 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada, mağdur kız çocuğu şikayetçi olmadı

Bağcılar'da, polis memuru 'nın iki kişiyle tartışırken silahını ateşlemesi sonucu 6 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık . ile tutuksuz yargılanan müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada mağdur Göksu Şancı ile annesi Canan Şancı da hazır bulundu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, duruşmaya katılma talebinde bulundu.



Duruşmada ifade veren mağdur Göksu Şancı, olayda bacağından yaralandığını, şikayetçi olmadığını belirterek, ''Kamu davasına katılmak istemiyorum. Annemle meydana çıkmıştık. 3 kişi kavga ediyordu. Polis silahını çıkardı, o adama yere sıktı. Sonra benim bacağıma geldi. Kaç kere ateş edildiğini hatırlamıyorum. Benim bacağıma mermi girip çıktıktan sonra Suriyeli kızın kalbine geldi.'' dedi.



Müşteki Canan Şancı da, kırtasiyeye giderken 3 kişinin kavga ettiğini gördüklerini dile getirerek, şunları söyledi:



"İki kişiye karşı bir kişiydi. Ancak şiddetli bir kavgaydı. Silahını çıkaran kişi dövülmüştü, yüzünde kan vardı. Sonra sanık silahını belinden çıkardı. Yere doğru ateş etti. Sesi duyunca kızımı direkt caminin içerisine götürdüm. Önce kızımın yaralandığını fark etmedim. Camiye girmeden önce bir kız çocuğunu fark ettim. Kızımı bırakıp o kız çocuğunu alacaktım. O sırada benim kızım 'anne' diye çığlık attı. Bacağından kan geliyordu. Apar topar hastaneye götürdüm.''

Duruşmada söz alan tutuklu sanık da mağdur olduğunu belirterek, ''Ailem perişan oldu. Bu başıma gelen Allah'ın imtihanı. Tahliyemi istiyorum.'' dedi.

'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının davaya katılma talebini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da, 18 Mayıs 2016'da izinli olan polis memuru 'nın, otobüs durağında beklediği sırada, Hanife Aydın'a iddiaya göre uygunsuz laflar söylediği belirtilerek, Aydın'ın olay çıkmaması için 'ya bakmakla yetindiği, ancak olayı fark eden eşi Recep Aydın ile akrabası Coşkun Aydın'ın . ile kavga ettikleri anlatılıyor.



Müşteki sanıklar Recep Aydın ve Coşkun Aydın'ın polis memuru 'yı yaraladıkları, hemen sonrasında ise polis memurunun geri çekilerek üzerinde taşıdığı tabancayla kavga ettiği kişilere doğru çok sayıda ateş ettiği ifade edilen iddianamede, ''Olay yerinin meskun mahal oluşu sebebiyle o sırada olay yerinden geçen Suriyeli 6 yaşındaki Zeliha Cumo'nun sağ göğüs hizasına aldığı bir mermi isabeti sonucu öldüğü, yine annesi Canan ile birlikte olay yerinde yürümekte olan 8 yaşındaki Göksu Şancı'nın da el ve dizinden aldığı 2 mermi isabetiyle hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaralandığı, şüphelilerden Coşkun Aydın'a ise 2 mermi isabet ettiği için yaralandığı, kavga olayından dolayı Recep Aydın'ın da yaralandığı anlaşılmıştır.'' deniliyor.



'nın yer ve zaman gözetmeksizin çok sayıda yaptığı tabanca atışları neticesinde çevredeki vatandaşların zarar görebileceğini dikkate almaksızın genel güveliği de kasten tehlikeye düşürdüğü bildirilen iddianamede, . hakkında ''olası kastla öldürme'', ''olası kastla yaralama'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'' ve ''korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'' suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar, müşteki şüpheliler Recep ve Coşkun Aydın hakkında ise ''kasten yaralama'' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.