Orman ve Su işleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kuş Cennetini Koruma Geliştirme Birliği arasındaki protokol yenilenmedi.
Protokol gereği Orman Su işleri Bakanlığı’nın 23, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 faaliyeti sona erdi.
Bu faaliyetlerden bazılarını, yapay flamingo adası, homa dalyanı kıyı kordonu rehabilitasyonu, sazlıklara tatlısu sağlanması, personel ve araç masraflarından oluşuyor.
Türkiye’de yaşayan 487 kuş türünden 295’inin bulunduğu İzmir Kuş Cenneti, söz konusu protokolle korunuyordu.
Ege Üniversitesi Zooloji Ana bilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, tartışmayı mahkemeye taşıyacağını söyledi.
1.Derece Doğal Sit Alanı olan Kuş Cenneti, AKP iktiarının İzmir Körfez Geçiş Projesi ile yapacağı köprünün başlangıç noktasında yer alıyor.
ulusalkanal.com.tr
İzmir Kuş cennetinde protokol krizi yaşanıyor. Orman ve Su İşlerine Bakanlığı ile Kuş Cennetini Koruma Geliştirme Birliği arasında imzalanan protokol sona erdi ve yenilenmedi. 1. Derece Doğal Sit alanı olan Kuş Cenneti, yapılması planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesinin başlangıç noktasında yer alıyor. Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, tartışmayı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.
Orman ve Su işleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kuş Cennetini Koruma Geliştirme Birliği arasındaki protokol yenilenmedi.