İzmir Kuş cennetinde protokol krizi yaşanıyor. Orman ve Su İşlerine Bakanlığı ile Kuş Cennetini Koruma Geliştirme Birliği arasında imzalanan protokol sona erdi ve yenilenmedi. 1. Derece Doğal Sit alanı olan Kuş Cenneti, yapılması planlanan İzmir Körfez Geçiş Projesinin başlangıç noktasında yer alıyor. Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, tartışmayı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

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