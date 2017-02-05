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Kuş gibi süzüldüler

ERZURUM'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından düzenlenen Kayakla Atlama Kıtalar arası Kupası'na katılan sporcular gökyüzünü renklendirdi.

Kuş gibi süzüldüler
Merkez Yakutiye ilçesindeki Tarihi Kiremitlik Tepe'deki kayaklı atlayışlar, beğenildi. Atlayışlarını yaparken kuş gibi süzülen sporcular, alacakları puanla 2108'deki Olimpiyatın kapısını aralamak istedi. Türkiye Kayak Federasyonu Vekili ve EYOF 2017 Spor Direktörü Doç.Dr. Fatih Kıyıcı, yarışmaya Türkiye'den 6, 10 ülkeden toplam 27 sporcunun katıldığını söyledi. Sporcuların Olimpiyata giden yolda bu gibi yarışmalardan iyi puanlar alması gerektiğini belirten Kıyıcı, "O nedenle tüm sporcular 2 gün sürecek olan yarışmada varını yoğunu ortaya koyuyor" dedi. 

Türkiye'nin birçok ilinden Erzurum'a gelerek önce Kıtalar arası daha sonra da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni izleyecek olan sporseverler, Türk sporculara büyük destekte bulunuyor.

Kaynak: DHA
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