Şanlıurfa'da bir hayvansever, yürüttüğü projelerle çalıştığı kurumunun bahçesinde kuşlar ve kediler için yuva yaptırdı.

Şanlıurfalı hayvansever, öncülüğünü yaptığı iki projeyle çalıştığı kurumun bahçesinde kuşlar ve kediler için yuvalar yapılmasını sağladı.



Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalışan 32 yaşındaki Ömer Modalı, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri başlatarak hayvanlara sahip çıkıyor. Bu kapsamda "Gel bir kuşa yuva olalım" projesiyle Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden kuş yuvası tedarik ederen Modalı, daha sonra çevresindeki kediler için de "Bir kediye ev olalım" projesini hayata geçirdi.



İlgili kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği kuş ve kedi yuvalarını kurumun bahçesinde farklı alanlara yerleştiren Modalı, hayvanların kışın sıcak yazın serin bir yuvaya kavuşmasını sağladı.



Modalı, AA muhabirine, kamu kurumlarında çalışan memurlara örnek olmak ve hayvanlara sahip çıkmak amacıyla bu tür çalışmalar yaptığını söyledi.



Kamu kurumlarındaki çalışanların standart mesai saatleri dışında bu tür projelere vakit ayırabileceğine dikkati çekmek istediğini anlatan Modalı, "Bütün arkadaşlarımızın standart memur hayatından ziyade istedikleri zaman kendi kurumlarında da böyle sosyal sorumluluk projeleriyle çevrelerine örnek olunabileceğini gösteren projeler yaptık." dedi.



"60 kediye ev"



Modalı, kışın soğuktan telef olmuş iki kedi görünce büyük üzüntü yaşadığını, bunun üzerine hayvanlara yuva yapmak için harekete geçtiğini anlattı.



Yuvaların hayvanlar için uygun bir şekilde tasarlandığını ifade eden Modalı, şunları söyledi:



"Kedi evleri iki taraflı olup her kedi evinde 6 kedi yaşayabiliyor. Şu an 60 kedi bu evlerde kalıyor. Kedilerimiz ve kuşlarımız artık sıcak bir yuvaya kavuştu. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmeyecekler. Biz de bunun verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Buradan tüm kurumlardaki arkadaşlarıma seslenmek istedim. Lütfen hayvanlarımıza sahip çıkalım, onların bizim himayemizde bir evleri, yuvaları olsun. Çalıştığınız kurumları böyle güzelleştirebiliriz."



Modalı, gelecek dönemde başka projelerle hayvanlara yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.