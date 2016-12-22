Kütahya'da fuhuş operasyonu

- Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 20 kişi yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince, Kütahya il merkezi ve Tavşanlı'da fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Söz konusu adreslerde aramalar yapıldı, şüpheliler A.K, A.D, E.Ö, S.A, S.B, G.R, E.B, E.Ç, D.A, M.B, O.O, N.A, A.K, M.T, A.G, R.A, İ.A, K.S, T.Z, ve Y.G. yakalandı.

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.