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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar, araçlar içinde sıkışan yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiyelerini tuttu

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Yardımcı yönetimindeki 43 DT 234 plakalı otomobil, Çamlıca Kavşağı'nda, Kazım Bayram'ın kullandığı 43 HE 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Serhat Bayram ile Hatice Yardımcı yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar, araçlar içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiyelerini tuttu.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Kütahya #domaniç
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