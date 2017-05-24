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Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 mevsimlik işçi, hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 mevsimlik işçi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aslanapa yakınlarındaki tarım arazilerinde çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda kalan Emine (19) ve kardeşi Hatice B. (14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız kardeşler, tedavi altına alındı.

Mevsimlik işçilerin tarım arazilerinde çalışmak için Şanlıurfa'dan geldikleri öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #Kütahya #karbonmonoksit
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