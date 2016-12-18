Kütahya'da trafik kazası: 10 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Tezcan yönetimindeki 43 PB 990 plakalı hafif ticari araç Emet-Tavşanlı karayolunun 30. kilometresinde karşı yönden gelen İsmail Gülseren'in kullandığı 38 DR 119 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlardaki Sündüz (41) ve Ümmühan Zeynep Tezcan (5), Büşra Çoban (15), Elif Kıcır (15), Havva (33) ve Uğur Oral (6), Asiye (51) ve Harun Gülseren (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.