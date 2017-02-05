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Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya'da trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüsmen Alpaslan Dağ yönetimindeki 43 AY 433 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet karayolunun Çörtlen mevkisinde Mehmet Görmez'in kullandığı 26 YA 043 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Elif Dağ, Fatma Bütün, Hasan Hüseyin Kul ve Hasan Görmez yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #Tavşanlı #Kütahya #Emet
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