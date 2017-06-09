Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir kuyumcudan dolandırıcılık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sakarya'da bir gün önceden sipariş ettikleri dövizleri almak için kuyumcuya giren iki kişinin, 100 dolarlık banknotları 1 dolarlık banknotlarla değiştirerek yaptıkları dolandırıcılık güvenlik kameralarına yansıdı.



Ferizli ilçesinde yaklaşık bir hafta önce Fevzi Çakmak Caddesindeki kuyumcu Mustafa Kara'yı arayan bir kişi 30 bin dolar hazırlamasını bir gün sonra gelip alacaklarını söyledi.

Bir gün sonra kuyumcuya gelen iki kişi Kara'dan yüz dolarlık banknotlar halindeki 30 bin doları alıp saymaya başladı. Ardından dolarları paket yapan şüpheliler, Kara'nın dikkatini dağıtıp paraları, altına ve üstüne yüz dolar koydukları bir dolarlık destelerle değiştirdi.

Daha sonra paralarının yetmediğini tekrar para çekip geleceklerini söyleyen dolandırıcılar, 30 bin doları çantalarına koydu, bir dolarlık banknotları da kuyumcuya bırakıp buradan uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kara, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin, eşgalini belirledikleri şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kuyumcu Mustafa Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bir hafta önce bir kişinin telefonla arayıp 30 bin dolar sipariş verdiğini söyledi.

Arayan kişinin bir gün sonra kuyumcuya gelip dolarları almak istediğini belirten Kara, "İki kişi geldi ben de paraları saymaları için verdim. Dolandırıcılar, paraları saydıktan sonra deste yapıp masanın üzerine bıraktı. Daha sonra paraları çantaya koyup paralarının yetmediğini, tamamlayıp biraz sonra doları alacaklarını söylediler. Doları çantaya koydular ben de çantayı tezgahın altına bıraktım ve beklemeye başladım. Müşteriler uzun süre gelmeyince şüphelendim ve çantayı penseyle açtım. Benim verdiğim 100 dolarlık banknotları değiştirmişler. Parayı, altına ve üstüne yüz dolar, içine de birer dolar koyup paketlemişler. Dolandırıldığımı o zaman anladım ve polise haber verdim." diye konuştu.

Şüphelilerin kuyumcuya girip desteleri değiştirme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin kuyumcuya girmesi, kuyumcudan paraları alıp sayması, yanlarında getirdikleri çantadaki banknotlarla kuyumcunun banknotlarını değiştirmesi ve kuyumcudan ayrılmaları yer alıyor.