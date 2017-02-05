Kuzey Ege'de yabancı uyrukluları taşıyan botun batması

Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmek üzereyken Ayvacık'ın Sivrice mevkisinde, yabancı uyrukluları taşıyan botun batması sonucu kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluları taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan kadının cesedi bulundu.



Sahil güvenlik unsurlarınca denizden 2 bot ve havadan bir helikopter ile sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı.



Kayıp olduğu bildirilen Etiyopya uyruklu kadının cesedi, botun battığı bölgenin 2 mil kuzeyinde, karaya vurmuş halde bulundu.



Buradan alınan cenaze, daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ayvacık ilçesi Sivrice mevkisinden lastik botla denize açılan 46 yabancı uyruklu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak üzereyken kıyıdan 2 mil kadar açıkta botlarının motoru arızalanmış, bot fırtına nedeniyle batmıştı. Botta bulunan 45 kişi kurtarılırken, bir kişi kaybolmuştu.