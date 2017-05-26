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Kuzey Kore'nin nükleer programı

Trump, bu sorunun öyle ya da böyle çözüleceğini açıkladı

Kuzey Kore'nin nükleer programı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesinin büyük bir sorun olduğunu ancak bu durumun öyle ya da böyle çözüleceğini belirtti.
Yonhap ajansının uluslararası basına dayandırdığı habere göre, Trump, İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi esnasında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı ikili görüşmede, Kuzey Kore konusuna değindi.

Trump, "Bu büyük bir sorun. Bu bir dünya sorunu ve çözülecek. Öyle ya da böyle çözülecek. Bunun üzerine bahse girebilirsiniz." dedi.

ABD'yi ziyaret eden Güney Koreli milletvekilleri, Trump'ın, diyalog yoluyla nükleer soruna diplomatik çözüm ararken "mümkün olan her baskıyı" kullanmaya odaklı dört noktalı bir siyaset planını onayladığını belirtmişti.

G7 Liderler Zirvesi, ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan sanayileşmiş yedi ülke ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Akdeniz'e komşu Sicilya'nın tatil beldesi Taormina'da yapılıyor.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #nükleer silah #kuzey kore #G7 Liderler Zirvesi #donald trump
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