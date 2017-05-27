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Lastik botta 18 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan Suriye ve Irak uyruklu 18 kişi yakalandı.

Lastik botta 18 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si Suriye, 1'i Irak uyruklu 18 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından Kaş Limanı'na götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #lastik bot #kaçak #göçmen #antalya #Kaş #yurt dışı #yasa dışı
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