Biri kırık olmak üzere 43,5 çeşit leblebinin üretildiği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, leblebinin kurabiyesi de yapılmaya başlandı.

Birbirinden farklı lezzete sahip 43,5 çeşidiyle leblebi üretiminde önde gelen Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde leblebi tozundan yapılan kurabiye ilgi görüyor.



İlçede firması bulunan Emre Kul, Tavşanlı'da biri kırık olmak üzere 43 çeşit leblebi üretildiğini belirterek, kendisinin de müşterilerinden gelen talep doğrultusunda leblebiden farklı bir ürün üretme arayışına girdiğini söyledi.



Leblebi tozunu kurabiye yapımında kullandığını anlatan Kul, şöyle konuştu:



"Dedelerimizden kalan pastahanede, yıllardır pasta, kurabiye ve şekerleme üretimi yapıyoruz. Kendi sektörümüzle ilgili leblebiden yapılan ve leblebi tadını hissettirecek bir ürün arayışını başlattık. Deneme ve yanılma yöntemiyle yaptığımız çalışmalar neticesinde, eskilerden beri çocukların severek tükettiği leblebi tozundan kurabiye üretmeyi başardık. Hiç un kullanmadan bir miktar şeker ilavesiyle ürettiğimiz leblebili kurabiye çok güzel oldu. Tadına bakanlar çok beğendi."



Seri üretime geçtiklerini ve Türkiye'nin dört bir tarafına leblebili kurabiye gönderdiklerini dile getiren Kul, "Özellikle ramazan ayında iftardan sonra çayın yanına tatlı niyetine iyi gidiyor. Ramazanda talep daha da arttı." dedi.



Kul, sadesinin yanı sıra limonlu, portakallı, tarçınlı, biberli, acılı gibi yaklaşık 20 çeşit leblebi kurabiyesi yaptıklarını belirterek, en çok sadenin beğenildiğini ve üretimlerine bu yönde ağırlık verdiklerini dile getirdi.



Leblebili kurabiyenin patentini aldıklarını aktaran Kul, Tavşanlı'nın bu kurabiye ile anılması için de çaba harcadıklarını kaydetti.



Tavşanlı Leblebiciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Mustafa Sarı da ilçedeki üreticilerin nohuda katma değer kazandırmada başarılı olduğunu vurgulayarak, "Leblebili kurabiye de normallerinden çok farklı olmuş. Leblebiden 20 çeşit kurabiye üretimi yapılıyor. İlçemizin leblebi üretiminin yanında leblebiden kurabiye üretimi konusunda da ismini duyuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

