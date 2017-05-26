Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, motosikletiyle minibüse çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Karabulut (17) kullandığı plakasız motosikletle Reşadiye köyü yakınlarında aynı yöne giden Nazım Dertli yönetimindeki 80 S 7195 plakalı minibüse arkadan çarptı.



Kazada, Kadirli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Karabulut hayatını kaybetti.



Karabulut'un cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.