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Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, motosikletiyle minibüse çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mustafa Karabulut (17) kullandığı plakasız motosikletle Reşadiye köyü yakınlarında aynı yöne giden Nazım Dertli yönetimindeki 80 S 7195 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada, Kadirli Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Karabulut hayatını kaybetti.

Karabulut'un cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sumbas #öğrenci #osmaniye #motosiklet #mesleki ve teknik #kaza #AA
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