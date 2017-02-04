Lüks otelde silahlı kavga

BOLU'nun Karacasu Beldesi'ndeki lüks bir otelde Eren E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Muharrem A.'yı tabancayla bacağından vurdu.

0 0 0 0

Olay, saat 22.30 sıralarında Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Şehir dışından otele gelen 39 yaşındaki Eren E. ile Muharrem A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren E., belinden çıkardığı tabancayla Muharrem A.'yı otelin kapısının önünde tek kurşunla bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem A., otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olay sonrası Eren E. jandarma tarafından gözaltına alındı.



Kaynak: