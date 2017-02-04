İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Kayyum atandı
Kayyum atandı

Lüks otelde silahlı kavga

BOLU'nun Karacasu Beldesi'ndeki lüks bir otelde Eren E., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Muharrem A.'yı tabancayla bacağından vurdu.

Lüks otelde silahlı kavga
Olay, saat 22.30 sıralarında Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Şehir dışından otele gelen 39 yaşındaki Eren E. ile Muharrem A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren E., belinden çıkardığı tabancayla Muharrem A.'yı otelin kapısının önünde tek kurşunla bacağından vurdu. Yaralanan Muharrem A., otel görevlilerinin çağırdığı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası Eren E. jandarma tarafından gözaltına alındı.
 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü,1 yaralı
Sonraki Haber
Son Dakika haberleri- İstanbul'da polise silahlı saldırı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.