Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Kanyonu, macera tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde macera tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Göynük Kanyonu'nu ziyaret edenler, yazın 12-18 derece suda serinlemenin de keyfini çıkarıyor.



Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alıyor.



Antalya ve Kemer'i ziyaret edenler, profesyonel rehberler eşliğinde, yaklaşık 600 metrelik 3 ayrı halatla kanyondan geçerek manzarayı izliyor. Doğayla iç içe olmanın tadını çıkaran turistler, yazın 12-18 derece suda serinleme imkanı buluyor.



Güvenlik amacıyla kask takan ve can yeleği giyen macera tutkunları, 800 metrelik kanyonda adrenalin dolu anlar yaşıyor.



Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Balkan ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler de kanyona ilgi gösteriyor.



Kanyonun işletme sorumlusu Varol Şirinler, AA muhabirine, kanyona gelen turistlerin eğlenceli anlar yaşadığını söyledi.



Şirinler, "Göynük Kanyonu, adrenalin ve heyecan sevenlerin adresi olarak hizmet veriyor. Turistler, kanyondaki suda zaman zaman yüzüyor, bazen de kayalar üzerinden yürüyerek ilerliyor. Kanyonda bulunan doğal mağaraları ve şelaleleri görüyor, fotoğraf çekiyorlar." dedi.



Kanyonun turizme katkı sağladığına dikkati çeken Şirinler, kanyona ilginin her geçen yıl arttığını bildirdi. Şirinler, bu yıl 60 bin yerli ve yabancı turistin kanyonu ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.



- "Adrenalin seven herkes kanyonu mutlaka görmeli"



Macera tutkunlarından Sklyar Dimitriy de Rusya'dan arkadaşlarıyla tatil için geldiklerini ve kanyonu çok beğendiklerini ifade etti.



Adrenalin seven herkesin kanyonu mutlaka görmesi gerektiğini vurgulayan Dimitriy, Rusya'da benzer yerlerin olduğunu ancak bunların Göynük Kanyonu kadar güzel olmadığını dile getirdi.