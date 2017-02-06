Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
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Maçka Parkı'nda tünel inşaatı

İstanbul Maçka parkında bir süredir devam eden tünel projesine semt sakinleri itiraz etti. 2 bin ıslak imzalı itiraz dilekçesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim eden vatandaşlar, projenin iptalini istedi.

Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
İstanbullu kent savunucuları, Maçka Parkı'nın bir bölümünün kapatılması ile öğrenilen "Dolmabhaçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa" tünel projesine itiraz etti.

Kısa bir sürede yaklaşık 2 bin ıslak imza toplayan semt sakinleri, itiraz dilekçelerini Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.

Avukat Eren Can, söz konusu projenin hukuksuz olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan basın açıklamasında da, projenin büyük bir doğa tahribatı yaratacağı belirtildi.

Açıklamada tünel projesinin İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözemeyeceği de aktarıldı.



Haber: Gökhan Çelik - Kamera: Şengül Derin
ulusalkanal.com.tr
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