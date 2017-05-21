Çocukları babasız, kendileri eşsiz kaldı. Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım'da yaşanan maden kazası 16 ailenin yaşamını kararttı.
Ciner Holding'e ait maden ocağında aşırı yağış nedeniyle heyelan olmuş, 16 işçi toprak altında kalmıştı. 7'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesi tepkilere neden oldu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karababa Mahallesi'nde yaşayan Halime Kızılkan kazada oğlunu ve damadını kaybetti. Oğlu o kazadan önce başka bir olayda yaralanmış 8 gün rapor almıştı. Ancak 2 gün sonra işe dönmesini istediler.
Çınar'ın 6 torunu babasız kaldı.
Eşi Kasım Tari’yi kaybeden Tuba Tari, ihmallere dikkat çekti, suçluların yargılanmasını istedi.
Savaş Kızılkan’ın eşi Sevda Kızılkan da adelet istiyor.
ulusalkanal.com.tr
Siirt'te 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili, tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına aileler tepki gösterdi. Ocakta daha önce çatlaklar olmasına rağmen işçilerin çalıştırıldığını söyleyen aileler "Kazaya sebep olanlardan davacıyız" dedi.
Çocukları babasız, kendileri eşsiz kaldı. Siirt'in Şirvan ilçesinde 17 Kasım'da yaşanan maden kazası 16 ailenin yaşamını kararttı.