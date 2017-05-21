Siirt'te 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili, tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına aileler tepki gösterdi. Ocakta daha önce çatlaklar olmasına rağmen işçilerin çalıştırıldığını söyleyen aileler "Kazaya sebep olanlardan davacıyız" dedi.

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