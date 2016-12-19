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Mahallesini temizleyen kişiye çevre ödülü

Yaşadığı mahalleyi her gün gönüllü olarak temizleyen 74 yaşındaki Ata Altın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe tarafından ödüllendirildi

Mahallesini temizleyen kişiye çevre ödülü

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her gün Mudanya ilçesinde yaşadığı mahallede temizlik yapan Ata Altın'ı ödüllendirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altepe, her sabah Yörükali Mahallesi'ni gönüllü olarak temizleyen 74 yaşındaki emekli Altın ile Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki makamında bir araya geldi.
AKP Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal ve Yörükali Mahalle Temsilcisi Seyit Ahmet Türkmen ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette Recep Altepe, örnek davranışından dolayı Ata Altın’ı tebrik etti.
Bursa'nın her türlü nimeti bünyesinde bulunduran özel bir şehir olduğunu ifade eden Altepe, ''Yeşile, çevreye sahip çıkmalı ve Bursamızı korumalıyız. Bu noktada örnek bir faaliyet gerçekleştiren, her gün Mudanya'dan Yörükali'ye giderek gönüllülük bilinciyle mahalleyi temizleyen Ata Altın'ı tebrik ediyorum. Yaşadığımız yere hissedilen sevgi ve çevre duyarlılığı çok önemli. 74 yaşındaki çevreci Altın'ın bu gönül işi çok anlamlı, güzel ve örnek bir davranış.'' dedi.
Ata Altın da gönüllü olarak mahalleyi baştan başa temizlediğini dile getirdi.
Başkan Altepe, daha sonra Altın'a madalya ve plaket verdi.

Etiketler; #çevreci dede #bursü büyyükşehir
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