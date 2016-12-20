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Malatya Battalgazi'de doğalgaz patlaması

MALATYA’nın Battalgazi ilçesinde tek katlı müstakil evde meydana gelen doğalgaz patlaması mahalleyi korkuttu. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada şans eseri yaralanan olmadı.

Malatya Battalgazi'de doğalgaz patlaması
Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde müstakil bir evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

Evde bulunanlar panik içinde sokağa kaçarken, evde büyük hasar meydana geldi.

Patlama sesi nedeniyle tedirginlik yaşan çevredeki oturanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını öğrenince ekiplere haber verdi. Can kaybı yada yaralanan olmayan patlamada maddi hasar meydana geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaparak güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
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