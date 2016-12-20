Malatya Battalgazi'de doğalgaz patlaması

Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde müstakil bir evde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.Kaynak: DHA
Evde bulunanlar panik içinde sokağa kaçarken, evde büyük hasar meydana geldi.
Patlama sesi nedeniyle tedirginlik yaşan çevredeki oturanlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polisler, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını öğrenince ekiplere haber verdi. Can kaybı yada yaralanan olmayan patlamada maddi hasar meydana geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaparak güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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