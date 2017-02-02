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Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Malatya Hekimhan'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın’ın Hekimhan ilçesinde richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Malatya'ın Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü yakınlarında saat 18:11 sıralarında yerin 5 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Etiketler; #malatya #hekimhan #deprem
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