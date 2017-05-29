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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

 Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda Suat Mengitemur ile Furkan P. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların ağabeyleri Sinan Mengitemur ve Ahmet P'nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada Sinan Mengitemur bıçakla ağır, Suat Mengitemur ile Furkan P. ve Ahmet P. ise bıçak ve darp sonucunda hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sinan Mengitemur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #kavga
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