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Malatya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

 Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Karagöz Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Meşe'ye (70) sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 JE 5707 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ayşe Meşe #otomobilin çarptığ #trafik kazası
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