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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde, Suriyeli olduğu belirtilen kişinin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Otomobilin şoförü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Suriyeli vatandaş #malatya #Kazaya karışan otomobil #Alacakapı Mahallesi
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