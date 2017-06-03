Arguvan'ın Kuyudere köyünde piknik yapan Hasan Hüseyin Aksoy'u (62), dağda kekik topladığı sırada yılan soktu. Aksoy'un yanında bulunan ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Aksoy'un cenazesi Arguvan İlçe Mezarlığı morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yılanın soktuğu vatandaş hayatını kaybetti.
Arguvan'ın Kuyudere köyünde piknik yapan Hasan Hüseyin Aksoy'u (62), dağda kekik topladığı sırada yılan soktu. Aksoy'un yanında bulunan ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.