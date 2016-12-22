Malatya'daki silahlı saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Gül Parkı içerisindeki kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Kahraman Tutal'ın hayatını kaybetmesi, Tayfun Kartal'ın da kolundan yaralanması olayı ilgili çalışma başlattı.Kaynak: AA
Ekipler, Battalgazi Mahallesinde bir bağ evine düzenlediği operasyonda olayla ilgilisi bulunduğu iddiasıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
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