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Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde 4. 1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 3 kilometre derinliğinde oluşan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Çanakkale'nin ardından Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 

Kandilli Rasathanesi, saat 07.30'da yaşanan depremin Merkez üssünün Hekimhan ilçesi olduğunu belirtti.

Yerin 3 kilometre derinliğinde oluşan depremde  ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Ayrıca bölgede büyüklükleri 1.2 ve 2.1 şiddetinde 7 artçı sarsıntı yaşandı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hekimhan #malatya deprem
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