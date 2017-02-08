Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Malatya'nın Hekimhan İlçesinde 4. 1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 3 kilometre derinliğinde oluşan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale'nin ardından Malatya'da 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.



Kandilli Rasathanesi, saat 07.30'da yaşanan depremin Merkez üssünün Hekimhan ilçesi olduğunu belirtti.



Yerin 3 kilometre derinliğinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Ayrıca bölgede büyüklükleri 1.2 ve 2.1 şiddetinde 7 artçı sarsıntı yaşandı.



ulusalkanal.com.tr