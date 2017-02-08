Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 07:30’da yerin 3 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı
ulusalkanal.com.tr
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 07:30’da yerin 3 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.