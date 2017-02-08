Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 07:30’da yerin 3 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.



Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı



ulusalkanal.com.tr