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Manavgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bekir Arslan idaresindeki 07 J 0060 plakalı taksi, D-400 karayolu otogar kavşağında, İsmail U'nun kullandığı 07 FUJ 03 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı.

Kazada midibüsün sürüklediği takside bulunan sürücü Arslan ve Türkan Öztürk yaralandı. Ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkan Öztürk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Midibüs şoförü İsmail U, gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #manavgat #Ölü #yaralı #trafik kazası #bekir arslan
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