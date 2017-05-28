Antalya'nın Manavgat ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Arslan idaresindeki 07 J 0060 plakalı taksi, D-400 karayolu otogar kavşağında, İsmail U'nun kullandığı 07 FUJ 03 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı.



Kazada midibüsün sürüklediği takside bulunan sürücü Arslan ve Türkan Öztürk yaralandı. Ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkan Öztürk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Midibüs şoförü İsmail U, gözaltına alındı.