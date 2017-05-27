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Manisa'da deprem: 30 kerpiç evde hasar var

Gölmarmara Kaymakamı Şener: "Toplam 30 kerpiç evde hasar var"

Manisa'da deprem: 30 kerpiç evde hasar var

Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 30 kerpiç evde hasar oluştuğunu açıkladı.

Şener, saat 18.53'te merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin Gölmarmara ilçesinin Tiyenli Mahallesi'nde kerpiç evlerde hasara neden olduğunu belirtti.
Kerpiç evlerin yapısı gereği sarsıntılara dayanıklı olmadığını söyleyen Şener, "Toplam 30 kerpiç evde hasar var." dedi.
Evlerden 15'inin deprem öncesi kullanılmadığı bilgisini veren Şener, diğer 15 konutta yaşayanların da çoğunlukla yaşlı ve yalnız vatandaşlar olduğunu ifade etti.
Evlerinde hasar oluşanlara çadır vereceklerini belirten Kaymakam Şener, "İnsanlar korktukları için evlerine giremiyorlar. Herhangi bir yaralımız yok." diye konuştu.

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz de ilçede öğle saatlerinde şiddetli yağmur meydana geldiğini, bazı bölgelerin su altında kaldığını ve mahsulün zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Akşam saatlerinde de bir deprem yaşadık. Çok şükür can kaybı yok, devletimiz burada halkımızın yanında. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladık. Vatandaşımızla birlikteyiz, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz."
İlçedeki hasarın yarın belli olmaya başlayacağını aktaran Öz, "Şu anda gördüğüm evlerin tamamında irili ufaklı hasarlar var." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #gölmarmara #deprem
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