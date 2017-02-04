Manisa'da ev yangını

Yunusemre ilçesinde çıkan yangında, ikisi otistik 3 çocuklu Güllübaş ailesinin evi kullanılamaz hale geldi

Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde çıkan yangında, 3 çocuklu bir ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, ikisi otistik 3 çocuklu Güllübaş ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.



Gazetecilere açıklama yapan baba Emin Güllübaş (35), gece 02:00 sıralarında ateşlenen 6 yaşındaki otizmli oğlu Samet Ege'yi (6), eşi Emine (33), kızları Fatmanur (4) ile Edanur Güllübaş (2) ile birlikte Moris Şinasi Çocuk Hastanesine götürdüğünü söyledi.



Sabaha karşı evlerine döndükleri sırada evlerinin yandığını gördüklerini belirten baba Güllübaş, yangının kontrol altına alınmasının ardından eve girdiklerini ancak evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.



İkisi otizm hastası 3 çocuğu olduğunu belirten baba Güllübaş, fabrikada çalıştığını ve evinin yanması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.



Fabrika dışında bir lokantada ek iş olarak garsonluk yaptığını anlatan Güllübaş, otizmli çocuklarının bakımının külfetli olduğunu ve bundan dolayı da yaklaşık 50 bin lira borcu olduğunu söyledi.

Baba Güllübaş, kirada oturduğunu belirterek şöyle dedi:



"Oğlum Samet Ege yüzde 80, kızım Fatmanur ise yüzde 30 otizmli. İki çocuğumun bakım masrafları da çok ağır. 50 bin liraya yakın borcum var. Şimdi evim de kullanılmaz hale geldi. Kirada oturuyorum. Beklentim sadece öncelikle yerel yöneticilerimizin bu mağduriyetimi gidermesi. Kalacak yerimiz yok."



Yunusemre Belediyesi yetkilileri, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için evde inceleme yaptı.