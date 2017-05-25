Manisa'da başsavcılık koordinasyonunda sanayicilerin katkısıyla düzenlenen iş garantili eğitim programı kapsamında 8 hükümlü kaynakçılık eğitiminin ardından fabrikada çalışmaya başlayacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Mesleki Rehabilitasyon Merkezi (MERAM) tarafından hayata geçirilen proje ile denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler, hem meslek hem iş sahibi oluyor.



Başsavcılık koordinasyonunda İŞKUR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen MERAM projesi kapsamındaki eğitim çalışmaları başladı.



Elginkan Vakfı Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde "oksi gaz ve elektrik ark kaynakçılığı" kursuna başlayan 8 hükümlü başarılı olmaları halinde gelecek aydan itibaren Sarıgözoğlu Kalıp Fabrikası'nda çalışmaya başlayacak.



Eğitim çalışmalarını inceleyen Savcı Korhan Sert, yaptığı açıklamada denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülere yönelik projelere ağırlık verdiklerini, hükümlülerin hem topluma hem iş dünyasına uyum sağlamasını amaçladıklarını dile getirdi.



Nisan ayında başlanan projeye başvuran 100 hükümlü arasında yapılan değerlendirme sonucu 33 kişinin girişimcilik, 13 kişinin oksi gaz kaynakçılığı, 8 kişinin elektrik ark kaynakçılığı, 11 kişinin ise ilk yardım kursuna kaydedildiğini anlatan Sert, "Hükümlülere yönelik iş garantili olması yönüyle Türkiye'deki ilk proje. Pilot uygulama sonrası daha fazla hükümlüyü topluma kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.



"Devamı gelecek"



Manisa OSB Başkan Vekili Mustafa Sarıgözoğlu ise eğitimini tamamlayan hükümlülerin yeni bir hayata adım atacağını, sanayicinin de onları destekleyeceğini dile getirdi.



Sarigözoğlu, "Manisa OSB'de bizim işletme gibi bir çok işletme bu konuda potansiyel sahibi ve isteklidir. İnşallah bu projenin başarıya gitmesinde bizim de katkımız olur. Henüz yeni başlıyoruz. Ama bunun devamı gelecektir." şeklinde konuştu.



"Bu yaşta benim dışarıda iş bulmam imkansızdı"



15 yıl hüküm giyen ve kalan 4 yıllık cezasını denetimli serbestlik kapsamında geçiren A.K ise aldıkları eğitimin hayatlarında bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Projenin yaygılaştırılması gerektiğine işaret eden A.K, "Bu tür projelerin daha farklı alanlara genişletilmesi ve yayılması çok iyi olacak. Bu yaşta benim dışarıda iş bulmam imkansızdı. Bu sayede elimde bir mesleğim oldu. Şimdi ikinci mesleğimle iş sahibi olacağım." ifadelerini kullandı.