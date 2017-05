Manisa'da sarsıntılar sürüyor. Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Saruhanlı ilçesinde de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve İzmir’de hissedilen depremler sonrası halk korkuya kapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadı.

Manisa, dün merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sabah saatlerinden itibaren arka arkaya 4.4, 4.0, 4.6 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı.



Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saat 05.14'te 4,4, saat 05.16'da 4,0, saat 05.52'de 4,8 büyüklüğünde ve 07.38'de derinliği 10 km, büyüklüğü ise 4.4 olarak ölçülen bir deprem daha meydana geldi.



ÜST ÜSTE 9 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ



5.1'lik depremin meydana geldiği bölgede 18.53 - 19.28 saatleri arasında büyüklükleri 1.4 ile 3.3 arasında değişen 9 deprem daha meydana geldi. Depremin en şiddetli hissedildiği Manisa ve İzmir illerinde halk panikle sokağa çıktı. İlk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



DEPREMLER SABAH SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünün yine Manisa'nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri olarak belirlediği 4 artçı sarsıntı daha meydana geldi. 4.0, 4.3, 4.6 ve tekrar 4.6 büyüklüğündeki depremler sırasıyla saat 05.14, 05.16, 05.50 ve 05.52'de meydana geldi. Manisa ve İzmir'de hissedilen depremler sonrası halk korkuya kapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadı.07.38 sıralarında kent bir kez daha sallandı. 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.



12 SAATTE 120 DEPREM MEYDANA GELDİ



Birinci derece deprem kuşağında yer alan Manisa’da son 12 saat içerisinde Akhisar, Saruhanlı, Gölmarmara ilçeleri merkezli 120 deprem meydana geldi. Depremler, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar sokakta sabahda.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, dün saat 18.53’te, merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, çevre il ve ilçelerden de hissedilmişti. Gece boyunca artçı depremlerle sarsılan Manisa’da sabah saatlerinde 4 büyük deprem daha meydana geldi. Saat 05.14’te merkez üssü Manisa’nın Gölmarmara ilçesi 4,4, saat 05.16’da yine Gölmarmara 4.0, saat 05.50’de Saruhanlı ilçesinde 4,6 ve son olarak saat 05.52’de tekrar Gölmarmara ilçesinde 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Artarda gelen depremler sonrası vatandaşlar tedirginlik yaşadı./Milliyet