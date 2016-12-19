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Manisa'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkez ve ilçelerinde PKK terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara ve Sarıgöl ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 kişi sorguları yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Kaynak: İHA
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