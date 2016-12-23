Manisa'da yangın

- Turgutlu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen alzaymır hastası tedavi altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Alparslan Sokağı'nda Muzaffer (65) ve Emine Taş (60) çiftine ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan alzaymır hastası Muzaffer Taş, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.