Deprem sonrası yapılan incelemelerde 342 evin hasar gördüğü açıklandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremde 204 evin ağır hasar aldığını ve 228 aileye çadır dağıtıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs tarihinde 18.53'de Saruhanlı İlçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan ön hasar tespit çalışmalarında 204 ağır hasarlı, 138 az hasarlı yapı tespit edildiği bildirildi.



Bugün itibarıyla toplam 228 çadırın vatandaşların hizmetine sunulduğu ve ayrıca genel maksatlı 112 metrekarelik çadır hizmet verildiği belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizde 27 Mayıs meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan ön hasar tespit çalışmaları kapsamında Akhisar İlçesinde, Beyoba Mahallesi 13 ağır, 11 az hasar, Sazoba Mahallesi 4 ağır, 5 az hasar, Akselendi Mahallesi 16 ağır, 9 az hasar meydana gelmiş. Saruhanlı İlçesinde Lütfiye Mahallesi 40 ağır, 24 az hasar, Kumkuyucak Mahallesi 32 ağır, 41 az hasar meydana geldi. Gölmarmara İlçesinde Tiyenli Mahallesi 93 ağır, 31 az hasar, Değnekler Mahallesi 3 ağır, 17 az hasar ve Gölmarmara merkez 3 ağır hasarlı olmak üzere toplam 204 ağır hasarlı, 138 az hasarlı yapı tespit edilmiştir."

Açıklamada, çadır kurma çalışmaları ise Gölmarmara ilçesinde 112 çadır, Saruhanlı ilçesinde 91 çadır, Gölmarmara ilçesinde 15 çadır ve Akhisar Beyobası Mahallesinde 10 çadır kurulduğu kaydedildi.