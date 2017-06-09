Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Manisa'daki sağanak

Kırkağaç ilçesinde sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bazı evler hasar gördü

Manisa'daki sağanak

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bir ev yıkıldı, bazı evlerde hasar oluştu.

Yağıştan etkilenen Cinosman, Kadriye ve Musalar mahallelerinde bazı evler hasar gördü.

Kadriye Mahallesi'nde babasıyla yaşayan engelli Burhanettin Sezişli'nin (22) evi sağanak nedeniyle yıkıldı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Külahtaş, AA muhabirine, yağış nedeniyle bazı evlerde hasarların oluştuğunu belirterek, "Mahallemizde 3 evi su bastı ve engelli bir arkadaşımızın evi yıkıldı.

Engelli vatandaşımızın o an evde olmaması bizleri sevindirdi. Yetkililer incelemelerde bulundu ve gerekli yardımın yapılacağını söylediler." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağanak #Manisa #Kırkağaç #engelli
banner863
Önceki Haber
Muş'ta şehit Tümgeneral Aydın için mevlit okutuldu
Sonraki Haber
Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.