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Manisa Turgutlu'da 17 kişiye FETÖ gözaltısı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

Manisa Turgutlu'da 17 kişiye FETÖ gözaltısı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığınca FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü terörle mücadele şubesi ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet tüfek, bir adet ruhsatlı tabanca, dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa #Turgutlu #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü
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