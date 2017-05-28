Manisa Valiliğinden, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 askerin taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırkağaç ilçesinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi verildi.



Açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayında mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile sağlık kuruluşlarında müşahede altında bulunan 12 asker de taburcu edilmiştir. Sabah saatleri itibarıyla hastanelerde tedavi gören askerler ve Alay Tabipliğindeki askerler birliklerine katılmışlardır. Askerlerde zehirlenme veya enfeksiyona dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.



Kırkağaç ilçesinde 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında dün gece saatlerinde 150 asker mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, 68'i Kırkağaç ve Soma'daki devlet hastanelerinde müşahede altına alınmıştı. Valilikten yapılan açıklamada askerlerden 56'sının sabah saatlerinde taburcu olduğu belirtmişti.