Manisa’da depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Üst üstte yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Manisalılar geceyi çadırda geçirdi. Depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi’nde çadır kurma çalışmaları devam ediyor.

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