Depremle sarsılan Manisa’da hasar giderilmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Manisalı yurttaşlar art arda gelen depremlerle sarsıldı. Korkudan evlerine giremedi.
Depremin hemen ardından çadırlar kurulmaya başlandı. Yurttaşlar geceyi çadırlarda geçirdi.
Depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesinde ise çadır kurma çalışmaları sürüyor.
ulusalkanal.com.tr
Manisa’da depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor. Üst üstte yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle Manisalılar geceyi çadırda geçirdi. Depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi’nde çadır kurma çalışmaları devam ediyor.
Depremle sarsılan Manisa’da hasar giderilmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor.