TBMM'de Katar'a asker anlaşması kabul edildi
TBMM'de Katar'a asker anlaşması kabul edildi
Tunceli’de patlama: 2 asker yaralı
Tunceli’de patlama: 2 asker yaralı
"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."

Manisa’da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Salihli ilçesinde elektrik akımına kapılan su tesisatçısı hayatını kaybetti.

Manisa’da elektrik akımına kapılan kişi öldü

 Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik akımına kapılan su tesisatçısı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Mersinli Mahallesi’nde su tesisat işleriyle uğraşan Mehmet Kartalmış (52), bir evde su tesisat çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kartalmış’ın öldüğünü belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Kartalmış’ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #su tesisatçısı #salihli #mersinli #elektrik #1 ölü
banner863
Önceki Haber
Küçükçekmece'de yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi
Sonraki Haber
Monaco'dan Jardim'e yeni sözleşme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.