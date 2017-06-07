Salihli ilçesinde elektrik akımına kapılan su tesisatçısı hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik akımına kapılan su tesisatçısı hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre Mersinli Mahallesi’nde su tesisat işleriyle uğraşan Mehmet Kartalmış (52), bir evde su tesisat çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kartalmış’ın öldüğünü belirledi.



Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Kartalmış’ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.