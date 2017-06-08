Salihli ve Kırkağaç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Manisa'nın Salihli ve Kırkağaç ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı, çok sayıda vatandaş yükselen su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.



Kırkağaç ilçesinde sağanak nedeniyle kaymakamlık tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Ekipler, mahallede hasar gören evleri gezerek incelemelerde bulundu.



Kaymakam Cengizhan Yılmaz, AA muhabirine, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek "İlçemizde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle Cinosman, Kadriye ve Musalar mahallelerimizde 3 evde ciddi hasar meydana geldiği bilgisini aldık, tam olarak sayı belli değil. Bazı vatandaşlarımızın evlerini su basmış durumda bununla ilgili çalışmalar belediye ekipleri tarafından yapılmaktadır." dedi.



Yılmaz, evleri zarar gören vatandaşlara Kırkağaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımda bulunulacağını bildirdi.



Salihli



Salihli ilçesinde sağanak nedeniyle Gaziler, Eskicami, Kocaçeşme mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgalları açarak, biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.



Yağmur sularından etkilenen Gaziler Mahallesi’nin büyük bir kısmında esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Salihli Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren sağanağın ilçede etkili olduğunu söyledi.



Yıldırım, "Gaziler Mahallesi bölgesinde suların yükselmesi nedeniyle bazı evlere su girdiği yönünde ihbarlar aldık. Müdürlüğümüze yapılan ihbarlar neticesinde ilgili birimlerimizi yağmur sularından etkilenen evlere ve işyerlerine gönderdik" dedi.