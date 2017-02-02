Manisa’da trafik kazası: 10 yaralı

Salihli ilçesinde tırın, 2 otomobil ve bir elektrikli bisiklete çarpması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın, 2 otomobil ve bir elektrikli bisiklete çarpması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih U.'nun kullandığı 03 UF 885 plakalı kömür yüklü tır, İzmir-Ankara karayolunun Salihli Otogar Kavşağı yakınlarında Salih Şanlı idaresindeki 06 HA 318 plakalı otomobile, Adnan Erdoğan (40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı araca ve İbrahim Özdemir'in (50) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri ve elektrik bisiklet sürücüsü ile otomobillerde bulunan yolculardan Bedriye Şanlı (33), Poyraz Şanlı (8), Neclanaz Şanlı (10), İbrahim Akalın (68), Nazmiye Erdoğan (38), Hakkı Akalın (44) ve Hatice Öngen (35) yaralandı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazmiye Erdoğan ve Hatice Öngen’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.